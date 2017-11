Sør-Korea frykter nordkoreansk rakettest før OL

NTB utenriks

– Det er viktig at vinter-OL i Pyeongchang holdes i en stabil atmosfære, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister Cho Myoung-Gyon torsdag.

Uttalelsene kommer etter rapporter om at en årlige militærøvelse for Sør-Korea og USA kanskje utsettes for ikke å sammenfalle med OL og Paralympics.

Det er den sørkoreanske fjellbyen Pyeongchang som er vert for vinter-OL i 2018. Byen ligger 80 kilometer fra grensen til Nord-Korea. Lekene går av stabelen 9. februar, mens Paralympics starter 9. mars.

Den årlige militærøvelsen starter som regel sent i februar eller tidlig i mars, og varer til slutten av april. Det nordkoreanske regimet mener Sør-Korea og USA øver på en invasjon av Nord-Korea. Som svar på øvelsen har de dermed flere ganger tidligere utført egne militærøvelser, som har inkludert rakettester.

Nyhetsbyrået Yonhap har sitert kilder fra det sørkoreanske forsvaret som sier det kan bli aktuelt å utsette militærøvelsen for å unngå at den overlapper med OL. Nord-Korea testet tirsdag en ballistisk rakett av typen Hwasong-15. Nordkoreanske myndigheter hevder raketten kan nå hele USA.

