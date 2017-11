Russland ber Egypt om lov til å bruke landets luftrom og flybaser

NTB utenriks

Det russiske forsvarsdepartementet står bak utkastet, som torsdag ble signert og publisert av statsminister Dmitrij Medvedev.

Avtaleutkastet går ut på at russiske krigsfly skal få bruke egyptiske flybaser og åpner for russisk bruk av egyptisk luftrom. Hvis Egypt går med på avtalen, betyr det at Moskva får utvidet sitt fotfeste i Midtøsten og Nord-Afrika. Fra før er Russland til stede i Syria.

Avtaleutkastet er også gjensidig – Egypt skal få bruke russiske flystriper. Avtalen skal gjelde i fem år og kan utvides ytterligere, heter det videre. Avtalen er med Medvedevs signatur nå sendt tilbake til forsvarsdepartementet, som dermed har fått i oppgave å inngå forhandlinger om en endelig sluttavtale med Egypt.

Egypts president Abel Fattah al-Sisi og hans regjering har utvidet militærsamarbeidet med Russland og inngått avtaler om kjøp av russiske jagerfly, helikoptre og våpen.

