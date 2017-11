Russland anklager USA for å provosere Nord-Korea

NTB utenriks

– Det virker som USAs siste handlinger bevisst har til hensikt å provosere Pyongyang til å utføre nye radikale handlinger, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov torsdag.

Han har inntrykk av at «alt er blitt gjort for å få Kim Jong-un til å miste grepet og ta et nytt uforsvarlig skritt».

USAs FN-ambassadør Nikki Haley hevdet onsdag at Nord-Koreas siste rakett-test har brakt verden nærmere krig. Hvis krig bryter ut, vil Nord-Koreas regime bli fullstendig ødelagt, advarte hun.

Tidligere i år truet president Donald Trump med å «fullstendig ødelegge Nord-Korea».

– Amerikanerne må forklare hva de har som mål. Hvis de er ute etter en grunn til å ødelegge Nord-Korea, bør de si det rett ut, og det amerikanske lederskapet bør bekrefte det. Så kan vi avgjøre hvordan vi skal svare, sier Lavrov.

Haley har bedt alle land om å kutte alle politiske og økonomiske bånd til Nord-Korea. Lavrov gjør det klart at Russland ser negativt på denne oppfordringen, og at den ikke vil bli fulgt.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at han ikke tror det er mulig å løse Nord-Korea-konflikten bare ved hjelp av sanksjoner og press. Russland har likevel sluttet opp om en lang rekke sanksjoner mot Nord-Korea som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd.

(©NTB)