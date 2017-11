Paven krever internasjonale grep i rohingya-krisen

NTB utenriks

Pave Frans ankom Bangladesh torsdag, etter er tre dager langt besøk i Myanmar. Under en tale for presidenten og regjeringsmedlemmer i Bangladesh, samt flere ambassadører, tok paven opp krisen i Myanmar. Han brukte ikke ordet "rohingyaer", men hyllet Bangladesh for å ta imot flyktninger fra den myanmarske delstaten Rakhine.

– Ingen av oss kan unngå å se alvoret i situasjonen, sa paven, som la til at det er avgjørende at verdenssamfunnet tar grep for å håndtere krisen.

Myanmarske regjeringsstyrker og væpnede buddhistiske grupper anklages for massive overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i Rakhine. FN har beskrevet situasjonen som etnisk rensing.

Over 620.000 rohingyaer har flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august. Rohingya-flyktninger forteller om drap, gjengvoldtekter, tortur og nedbrenning av landsbyer.

Reisen i Bangladesh omfatter et religiøst møte fredag i hovedstaden Dhaka med blant annet rohingya-representanter, men det er ikke klart hvor mye kontakt de vil få med pave Frans.

Under sitt besøk i Myanmar høstet paven kritikk fordi han unnlot å nevne forfølgelsen av rohingya-muslimene under besøket.

Paven skal være i Bangladesh fra torsdag til lørdag. Reisen hit og til Myanmar var planlagt før rohingya-krisen forverret seg.

