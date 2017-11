May: – Galt av Trump å retvitre antimuslimske videoer

NTB utenriks

– Jeg er tydelig på at det var galt å retvitre fra Britain First, sa May under en pressekonferanse i Jordan, der hun for tiden er på statsbesøk. Hun understreker likevel at forholdet mellom USA og Storbritannia vil bestå.

– Vi har et langvarig, spesielt forhold. Det er i begge nasjoners interesse, sa May.

De tre omstridte videoene ble først publisert på Twitter av Jayda Fransen, nestleder i det britiske ytre-høyre-partiet Britain First. President Donald Trump la ut videoene på sin Twitter-konto tirsdag og onsdag.

Upålitelige videoer

En av videoene viser en gutt som banker opp en annen gutt på krykker. I teksten som Trump har retvitret, hevdes det at angriperen er muslim og innvandrer.

I en Twitter-melding rettet til den amerikanske presidenten, skriver imidlertid den nederlandske ambassaden i Washington at gjerningspersonen ikke er innvandrer, men født og oppvokst i Nederland. De oppgir ingen opplysninger om de involvertes religion.

Det såes også tvil om hvor pålitelige de andre to videoene er.

Den ene videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!».

– Ingen utenom Allah skal tilbes i Levant, sier mannen i videoen ifølge BBC, noe som kan tyde på at han befinner seg i Syria. Videoen ble lastet opp på YouTube i 2013.

Den tredje videoen viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går fram hvor hendelsen finner sted. Ifølge BBC stammer denne videoen fra opptøyene i Egypt i 2013, og viser en mann som dyttes fra en bygning i Alexandria.

Tema i Underhuset

Reaksjonene etter Trumps retvitring har ikke latt vente på seg. Saken ble torsdag morgen tema i det britiske Underhuset. Tim Loughton, tidligere statssekretær i barne- og familiedepartementet og parlamentsmedlem for de konservative, uttalte ifølge BBC at dersom Twitter virkelig vil bekjempe netthat, burde de slette Trumps Twitter-konto.

Labour-politiker Paul Flynn stilte spørsmål om Trump bør siktes for å oppfordre til rasehat dersom han kommer til Storbritannia.

Flere britiske opposisjonspolitikere krever at statsminister Theresa May trekker tilbake invitasjonen som Trump har fått til å komme på statsbesøk til Storbritannia. Torsdag sluttet Londons ordfører Sadiq Khan seg til dette kravet, men det kan virke som han ikke får viljen sin.

– En invitasjon har blitt sendt ut og blitt takket ja til. Det gjenstår å sette en dato, sa May.

Ikke redde for å kritisere USA

Onsdag sa en talsmann for Storbritannias statsminister Theresa May at det var galt av president Trump å dele videoene, hvorpå presidenten på Twitter svarte med å be May om ikke å fokusere på ham, men på den «destruktive radikale islamistiske terroren som skjer i Storbritannia».

– Vi er ikke redde for å si ifra til USA når vi mener de har begått en feil, sa May om Trumps reaksjon.

