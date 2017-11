Iraks oljeminister: – OPEC forlenger produksjonskuttavtalen

NTB utenriks

De 14 medlemslandene i oljekartellet OPEC og ti andre land, blant dem Russland, går dermed med på å forlenge produksjonskuttet med ni måneder.

Ifølge Reuters pågikk det diskusjoner på torsdagens møte om OPEC-landet Libya skal inngå blant landene som skal minske produksjonen. Tidligere har Libya blitt unntatt denne avtalen, fordi landets oljeindustri har blitt kraftig berørt av konflikter og uroligheter i landet.

Målet med produksjonskuttet er å redusere overskuddslagre på verdensmarkedet. Overskuddet har bidratt til lavere oljepriser og påfølgende hull i oljeprodusentenes statsbudsjetter, selv om kjøpere av olje på sin side har nytt godt av de lave prisene.

Russisk skepsis

Russland har fryktet at hvis prisene stiger for mye, vil man havne i en situasjon der man må pumpe mer olje inn i markedet igjen. Nyhetsbyrået DPA peker på at USA i et slikt scenario kan komme til å øke sin produksjon for å skaffe seg så stor fortjeneste som mulig. Landet er ikke med på avtalen.

– I tillegg er det bekymring for at oljeprisen kan føre til at den russiske valutaen styrker seg, noe som igjen kan skade russisk økonomi, heter det i en analyse fra Commerzbank i Frankfurt.

Moskva skal derfor ha vært skeptisk til å forlenge kuttet ut neste år, men ble med på enigheten.

– Rapporter vi har sett viser at markedet vil oppnå balanse igjen mot slutten av neste år, sier Kuwaits oljeminister Issam Almarzooq.

– Kuttavtalen virker

På tampen av fjoråret ble 24 land enige om å begrense sin oljeproduksjon. Det førte til at oljeprisene steg med mer enn 10 dollar fatet, etter å ha vært under 30 dollar fatet tidligere samme år.

– Strategien vi fikk på plass i fjor virker absolutt. Den har ført til et svært merkbart fall i oljelagrene, sier Qatars energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada.

Avtalen som oljekartellets medlemmer inngikk og som de øvrige landene, blant dem Russland, sluttet seg til, gikk ut på et samlet kutt i produksjonen på 1,8 millioner fat per dag. Den nåværende avtalen varer fram til mars neste år, og forlenges altså til slutten av 2018 etter torsdagens avgjørelse.

Torsdag ble nordsjøoljen omsatt for 63,40 dollar fatet, mens amerikansk lettolje kostet 57,13 dollar fatet.

