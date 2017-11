Honduras: Nasralla vil ikke godta valgresultatet

NTB utenriks

Nåværende president Juan Orlando Hernández har 42,21 prosent, mens Nasralla har 42,11 prosent etter at 83 prosent av stemmene er talt opp, opplyser nyhetsbyrået AP.

Valget ble holdt søndag, og morgenen etter ble det opplyst at 57 prosent av stemmene var talt opp og at Nasralla ledet med 5 prosentpoeng. Deretter stanset den publiserte oppdateringen av valgresultatet i over et døgn.

Deretter opplyste valgkommisjonen at resten av stemmesedlene skulle fraktes til hovedstaden Tegucigalpa for å telles der. Tirsdag hadde Nasrallas ledelse krympet til under 4 prosentpoeng. Nå er hele ledelsen borte.

Skylder på datafeil

Lederen for landets valgdomstol innrømmer at det var en feil i datasystemet, men benekter at det oppsto noen problemer i stemmetellingen.

David Matamoros sa onsdag kveld i et intervju med Channel 3 at feilen ikke var kritisk og at systemet da fungerte som det skulle. Han oppga ikke hvor lenge problemet varte.

Matamoros la til at det endelige resultatet vil foreligge torsdag ettersom valgdomstolen hadde «all dokumentasjon i sin besittelse».

Godtar ikke resultatet

Nasralla har sagt at han ikke vil godta de offisielle resultatene, blant annet med henvisning til dataproblemet og det han hevder er manipulasjon av opptellingen.

Han har nå tatt avstand fra et dokument han undertegnet med Organisasjonen av amerikanske stater der han lovet å respektere valgresultatet. Han hevder at etter at han hadde signert dokumentet, stoppet valgdomstolens datamaskiner og at det hele var en felle.

Onsdag kveld sa Nasralla at han er den rettmessige neste presidenten og at det er folkets beslutning.

