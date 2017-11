EMD avviser klage fra blogger i sjikanesak mot pastor

NTB utenriks

En dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg vedtok 16. november at klagen fra Jan Kåre Christensen skal avvises. Bloggeren klagde på at Høyesteretts ankeutvalg i juni slo fast at det ikke var noen særlige grunner som tilsa at saken burde fremmes for landets øverste domstol, skriver Dagen.

Christensen ble i Oslo tingrett i fjor dømt for å ha kalt Oslokirken-pastoren selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Ifølge avisen er hans teologiske hovedanklage at Torp er en «horkarl». Christensen ble dømt til å betale en bot på 12.000 kroner og tapte også i lagmannsretten, men der stanset sakens gang i det norske rettssystemet.

– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden. Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om «sjikane» og «personforfølgelse», skriver pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side.

Dommeren i EMD fastslår at det i denne saken ikke er snakk om noen brudd på rettigheter og friheter for Christensen. Dermed er også klagene åpenbart ugyldige i henhold til artikkel 35 i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans «nett-troll»-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, understreker Torp.

