Dansk ungdomsprest tiltalt for overgrep

Det opplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge tiltalen har overgrepene funnet sted i perioden mars 2007 til november 2011. I tiltalen legges det vekt på at mannen har utnyttet sin stilling som ungdomsprest til å psykisk manipulere personer han egentlig skulle undervise og oppdra.

– I kraft av hans alder og erfaring var han overlegen, skriver politiet.

Det er ventet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om fengselsstraff.

Ungdomspresten reiste til USA i 2011 for at starte opp en ny menighet i delstaten Florida. I desember 2016 fikk han status av dansk politi som mistenkt for overgrep mot elleve barn og unge. Han fikk beskjed om å returnere til Danmark, men fikk ikke lov å forlate USA fordi han der var anklaget for gambling og for å ha skjenket mindreårige alkohol.

Først i mars ankom han Danmark og ble varetektsfengslet. Mannens forsvarer opplyser at hans klient ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Saken vil trolig opp for retten i Viborg i slutten av januar 2018.

