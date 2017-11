WHO slår malaria-alarm

NTB utenriks

– Selv om det er enkelte lyspunkter, har nedgangen i den globale malaria-byrden utvilsomt flatet ut. I noen land og regioner ser vi nå at resultatene som er oppnådd, blir reversert, sier WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I fjor ble det registrert 216 millioner tilfeller av malaria i verden, mot 211 millioner året før. I 2010 ble det til sammenligning registrert 237 millioner tilfeller.

440.000 mennesker døde i 2016 av malaria, omtrent like mange som året før, viser tall fra WHO.

Sørlige Afrika

80 prosent av alle malariatilfeller er å finne i 15 land. 14 av disse landene ligger i Afrika sør for Sahara, og det 15. landet er India.

– Valget vi står overfor er enkelt: Dersom vi fortsetter som nå, bruker like mye ressurser og håndterer dette som i dag, vil vi nærmest garantert oppleve en økning i antallet malariatilfeller og dødsfall, sier Ghebreyesus.

Dersom utviklingen fortsetter, er det også usikkert om FN når 2020-målet i sin globale malariastrategi.

Veiskille

– Vi står ved et veiskille. Bare dersom vi alle straks og i fellesskap kommer tilbake på sporet, kan vi nå målet vi har satt i vår globale malaria-strategi, konstaterer WHO.

For å nå dette målet trengs det om lag 54 milliarder kroner årlig, men i 2016 ble det brukt under halvparten av dette, drøyt 22 milliarder kroner.

– Med en slik finansiering er det begrenset hva vi kan oppnå i kampen mot denne sykdommen, sier Abdisalan Noor, som leder WHOs kamp mot malaria.

Klimaendinger

Hvorfor malaria igjen er på frammarsj mange steder, er ekspertene usikre på, men de utelukker ikke at klimaendringene og høyere temperatur mange steder kan være en faktor.

Falske legemidler i utviklingsland utgjør ifølge WHO også et økende problem og kan ha forårsaket over 100.000 dødsfall, først og fremst i Afrika sør for Sahara.

WHO anslår at omkring 11 prosent av alle legemidler som omsettes i utviklingsland, er falske og i verste fall livsfarlige.

(©NTB)