UNICEF: Rekordhøy andel barn er underernært i Øst-Ghouta

En undersøkelse gjennomført denne måneden viser at 11,9 prosent av alle barn under fem år i Øst-Ghouta lider av akutt underernæring. Dette er den høyeste prosentandelen som er registrert noe sted i Syria siden krigshandlingene brøt ut for over seks år siden. For Syria som helhet er andelen på 3 prosent.

Humanitære organisasjoner har gjentatte ganger de siste månedene advart mot situasjonen og vist til at barn har dødd som følge av underernæring.

Over en tredel av alle barn som er omfattet av undersøkelsen, er forkrøplet, noe som «øker risikoen for forsinket utvikling, sykdom og død», heter det i undersøkelsen fra UNICEF.

– Mødre med barn under to år har angivelig kuttet ned på eller stanset å gi brystmelk på grunn av sitt eget dårlige kosthold og de varige krigshandlingene, påpeker UNICEF.

Skyhøye matpriser

En tilsvarende undersøkelse i samme område i januar viste at 2,1 prosent av barna led av akutt feilernæring. Utviklingen viser dermed kraftig forverring av situasjonen i løpet av disse månedene.

Øst-Ghouta er en av de få gjenværende opprørskontrollerte skansene i Syria. Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har siden 2013 beleiret Øst-Ghouta, noe som har ført til mangel på mat og medisin. Knapt noen som helst humanitær hjelp slipper inn. Så langt i år er det registrert kun elleve tilfeller der det er sluppet inn kolonner med hjelp.

Det dyrkes fortsatt noe mat lokalt i Øst-Ghouta, og noe mat blir også smuglet inn, men det er ikke nok. Matprisene har økt drastisk. Prisen på vanlig brød koster 85 ganger mer i Øst-Ghouta enn i Damaskus, som ligger bare 15 kilometer unna, og en flaske med kokegass koster 300 dollar i Øst-Ghouta, mens den koster 44 dollar i hovedstaden.

– Den raske økningen i prisen på grunnleggende mat og kokeutstyr har ført til at de fleste ikke kan lage mat, påpeker UNICEF.

– Må evakueres

I en tale til FNs sikkerhetsråd onsdag sa Mark Lowcock, som leder FNs humanitære arbeid i Syria, at 500 personer, blant dem barn med kompliserte medisinske tilstander, har akutt behov for å evakueres fra Øst-Ghouta.

Bare rundt 100.000 av de 400.000 som bor i Øst-Ghouta har fått tilgang på mathjelp fra nødhjelpskolonner som har fått tillatelse til å ta seg gjennom regjeringskontrollerte områder og inn i opprørskontrollerte Øst-Ghouta, påpekte Lowcock.

Øst-Ghouta er et område med flere landsbyer som ligger like øst for Damaskus. De siste ukene har området vært gjenstand for massive fly- og artilleriangrep. Tirsdag opplyste FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, at Syrias regjering nå har gått med på et russisk forslag om våpenhvile i Øst-Ghouta.

