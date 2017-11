NTB utenriks

Videoene ble først lagt ut på Twitter av Jayda Fransen i det britiske ytre-høyre-partiet Britain First.

Ett opptak viser angivelig en muslimsk gutt som banker opp en nederlandsk gutt på krykker. Et annet viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går i fram hvor hendelsen finner sted.

Den tredje videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!»

