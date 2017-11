Paven oppfordret til fred og forsoning i Myanmar

NTB utenriks

– Jeg vet at mange i Myanmar har merker av vold, både synlige og usynlige, sa paven under messen onsdag.

Han la til at hevn ikke er i tråd med det kristne budskapet.

Rundt 150.000 mennesker var til stede under messen i Myanmars største by Yangon. Det bor om lag 700.000 katolikker i Myanmar – en liten minoritet i et land med 51 millioner mennesker hvorav de aller fleste er buddhister.

I løpet av de siste dagene har Frans møtt både Aung San Suu Kyi, som i praksis er landets regjeringssjef, og forsvarssjefen Min Aung Hlaing. Paven har understreket at ulike etniske grupper må behandles med respekt, men han unnlot å nevne forfølgelsen av rohingya-muslimene i en tale etter møtet med Suu Kyi.

FN mener rohingyaene i delstaten Rakhine utsettes for etnisk rensing. Myanmarske regjeringsstyrker anklages for drap og gjengvoldtekter, og over 620.000 rohingyaer har flyktet til nabolandet Bangladesh.

Regjeringsstyrkene i Myanmar avviser anklagene og hevder at de bare forsøker å bekjempe en ytterliggående muslimsk opprørsgruppe i Rakhine.

