Minst fire drept i bilbombeangrep i Aden

Aden er foreløpig hovedstad for den internasjonalt anerkjente regjeringen i landet, som er alliert med Saudi-Arabia. Landet er herjet av en blodig borgerkrig mellom regjeringsstyrkene og Iran-støttede opprørere fra den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen.

Bomben onsdag gikk av utenfor finansdepartementets bygning i Aden. Alle de drepte var sikkerhetsvakter, og den seks etasjer høye bygningen fikk store skader i eksplosjonen.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for bomben. Det er andre gang denne måneden IS hevder de står bak et angrep i byen.

