Mann funnet drept ved HA-lokaler i Karlstad

Aftonbladet erfarer at mannen er slått i hjel med et brekkjern. Et par skal ha vært vitne til drapet, og meldte fra om saken ved 18.30-tiden tirsdag.

– Det er innledet drapsetterforskning, sier politiets talsperson Stefan Wickberg til TT.

Politiet rykket ut til stedet og fant mannen ved hjelp av en sporhund. Til tross for gjenopplivningsforsøk, sto mannens liv ikke til å redde.

Politiet i Värmland ønsker å komme i kontakt med folk som har opplysninger i saken, og holder ellers kortene tett til brystet.

