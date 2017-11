Kraftige reaksjoner på Trumps spredning av omstridte videoer

NTB utenriks

En talsmann for Storbritannias statsminister Theresa May sier det var galt av Trump å dele videoene, som først ble lagt ut på Twitter av Jayda Fransen, nestleder i det britiske ytre-høyre-partiet Britain First.

– Britain First har som mål å splitte samfunnet gjennom sine hatefulle ytringer som sprer løgner og skaper motsetninger, sier talsmannen.

President Donald Trump la ut videoene på sin Twitter-konto tirsdag og onsdag. Ett opptak viser angivelig en muslimsk gutt som banker opp en nederlandsk gutt på krykker. Et annet viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går fram hvor hendelsen finner sted.

Den tredje videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!»

Fordømmer

Den amerikanske organisasjonen Rådet for amerikansk-islamske forbindelser (CAIR) fordømmer Trump.

– Trump oppfordrer helt åpenbart sine tilhengere til å hate islam og muslimer, sier CAIR-direktør Nihad Awad. Han legger til at Trumps retvitring grenser til å oppfordre til vold mot amerikanske muslimer.

Ifølge Awad har CAIR registrert nesten 3.300 tilfeller av antimuslimske handlinger så langt i år. «Men vi har ikke hørt et pip fra deg. Litt av en president», skriver Awad på Twitter.

Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders forsvarer Trumps retvitring og sier presidenten ønsker å «fremme sterke grenser og styrke den nasjonale sikkerheten».

– Uavhengig om videoene er ekte, så er trusselen reell, og det er det presidenten snakker om, svarte hun på spørsmål om hun mener Trump burde ha ansvar for å sjekke om videoene er ekte.

Ber May trekke invitasjon

Flere britiske opposisjonspolitikere krever at statsminister Theresa May trekker tilbake invitasjonen som Trump har fått til å komme på statsbesøk til Storbritannia.

«Donald Trump, du er ikke velkommen til mitt land og min by», skriver Labour-politikeren David Lammy på Twitter.

Trump har takket ja til invitasjonen, men dato for besøket er ennå ikke fastsatt.

Kontroversiell

Britain First har tidligere fått oppmerksomhet for kontroversielle påstander om at Storbritannia «islamiseres», ifølge BBC. Fransen gleder seg over at de tre videoene er blitt videreformidlet av Trump, som har over 43 millioner følgere på Twitter.

– Gud velsigne deg, Trump! Gud velsigne Amerika, skriver Fransen på sin Twitter-konto.

I Norge har olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tidligere fått kritikk for å ha delt en video fra Britain Frist på Facebook. Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i «islams navn». Søviknes beklaget senere at han ikke hadde sjekket hvem som først hadde lagt ut videoen.

Overfor VG har nestleder Jayda Fransen beskrevet Britain First slik:

– Som parti har vi som mål å forby islam i Storbritannia. Vi vil forby moskeer, vi vil ikke ha sharia, ingen burkaer, ingen koraner, ingenting av det der.

