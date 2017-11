Kina «dypt bekymret» over Nord-Koreas rakettoppskyting

NTB utenriks

Det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang mener den beste løsningen er at Nord-Korea stanser sine våpentester, mot at USA legger sine militærøvelser i regionen på is.

Kina håper alle parter i konflikten vil forsøke å finne en fredelig løsning, understreker Geng.

Nord-Korea testet tirsdag en ballistisk rakett av typen Hwasong-15. Nordkoreanske myndigheter hevder raketten kan nå hele USA.

Myndighetene i USA har lenge gjort det klart at de ikke vil godta at Nord-Korea får fungerende atomvåpen som kan nå USA. Nordkoreanerne insisterer på at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.

Etter at Donald Trump ble amerikansk president, har de to landene kommet med en lang rekke trusler mot hverandre.

