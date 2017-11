NTB utenriks

Flyplassen holdes dermed stengt for tredje dagen på rad. Tirsdag ble det opplyst at vulkanen har gått inn i en «kritisk fase».

– Den ligger an til å få et større utbrudd, sa Gede Suantika fra det indonesiske senteret for vulkanologi og håndtering av geologisk risiko.

Tirsdag var nesten 60.000 passasjerer rammet, om lag samme antall som dagen før. Uten fly må man reise i flere timer med bil og båt for å ta seg til nærmeste flyplass som ligger på en annen øy.

