Danmark overrekker signert Metallica-album til Indonesias president

56 år gamle Widodo, også kjent som Jokowi, er kjent for å like metal og rock, og han er fan av band som Metallica og Led Zeppelin. For flere år siden fikk han en gitar signert av bandets bassist Robert Trujillo. Nå kan Widodo få utvidet samlingen sin.

– Indonesias president så ut til å være ivrig på å åpne den diplomatiske gaven fra Danmark – en remastret boksutgave av «Master of Puppets», signert av heavy metal-fansens favoritt-trommeslager Lars Ulrich, skrev statsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter onsdag.

En talsmann for Indonesias president sier Widodo var positivt overrasket over den uvanlige gaven fra Danmarks statsminister, som var i Jakarta på offisielt besøk onsdag.

Men det er ikke klart om presidenten får lov til å beholde gaven, fordi politikere må innmelde gaver til landets antikorrupsjonskommisjon (KPK).

– KPK skal avgjøre om hvorvidt presidenten må levere tilbake gaven eller få beholde den, sier Widodos talsmann.

Rasmussen fikk en rencong, en tradisjonell indonesisk dolk, i gave fra Widodo.

