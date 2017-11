Aftonbladet: USAs utenriksminister besøker Sverige

NTB utenriks

Tillerson skal ha planer om Sverige-tur den 6. desember.

Det svenske utenriksdepartementet kan ennå ikke bekrefte opplysningen, men pressetalsmann Pezhman Fivrin sier det pågår en dialog om et besøk. Tillerson skal neste uke besøke flere andre europeiske hovedsteder.

Årsaken til Tillersons besøk er så langt ikke kjent, men Sverige har diplomatiske forbindelser med Nord-Korea, og statsminister Stefan Löfven har tidligere tilbudt president Donald Trump bistand i konflikten med Nord-Korea. Löfven og Trump møttes ansikt til ansikt under FNs hovedforsamling i New York i september.

– Ettersom Sverige over lengre tid har vært tilstedeværende i Pyongyang og er et alliansefritt land, kan vi bidra med alt fra kunnskap til informasjon, sa Löfven da han møtte pressen etter møtet. Han han fortalte da at USA viste interesse for tilbudet.

– Vi er ikke naive, men vi må gjøre alt vi kan, for dette er en farlig konflikt, sa statsministeren.

Nord-Korea testet tirsdag det som etter alt å dømme er en fungerende langdistanserakett som kan frakte atomstridshoder helt fram til det amerikanske fastlandet.

