Weinstein trekker seg fra produsentforening

«Harvey Weinstein har trukket sitt medlemskap i DGA med umiddelbar virkning», får CBS News opplyst i en epost fra en talsperson i regissørforeningen, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

DGA annonserte at det ville komme en reaksjon mot Weinstein i oktober, samtidig som organisasjonen i en uttalelse fordømte seksuell trakassering.

Weinstein har blant annet blitt fratatt medlemskapet i The Producers Guild of America (PGA).

Siden begynnelsen av oktober har over 100 kvinner gått ut og anklaget Weinstein for seksuell trakassering og overgrep. Politiet har åpnet etterforskning mot ham i New York, Los Angeles og London.

