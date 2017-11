Tillerson: USA er forpliktet til å bevare Europas sikkerhet

NTB utenriks

Tillerson sa tirsdag, i forkant av en reise til flere europeiske land i neste uke, at USA vil være den første som kommer til å svare på ethvert angrep mot en europeisk alliert i henhold til NATOs artikkel 5 om gjensidig forsvar.

Talen var ment å legge en demper på utstrakt uro om at Trump-administrasjonen trekker seg fra alliansen ved å kreve at europeiske medlemmer øker sine egne forsvarsbudsjett.

– Allianser er meningsløse hvis deres medlemmer ikke kan eller ønsker å oppfylle sine forpliktelser, sa Tillerson, med henvisning til artikkel 5 om at NATO-medlemmer skal komme ethvert medlemsland til unnsetning ved et angrep.

– Dette er den beste mekanismen vi har til å avskrekke aggresjon, sa Tillerson i talen i den Washington-baserte tankesmia Wilson Center.

President Donald Trump er blitt kritisert for å ha sagt at europeiske NATO-land må bruke 2 prosent av sine budsjetter på forsvar. Per i dag er det kun en håndfull land som gjør det. Trump har sagt at USA kan være mindre villig til å forsvare land som ikke oppfyller sine budsjettforpliktelser.

Tillerson sa tirsdag at Trumps poeng var å illustrere at USA ikke har råd til å betale for Europas forsvar.

Tillerson kritiserte i sin tale Russlands militære inngrep i Georgia og Ukraina, og russisk innblanding i europeiske valg og politikk. Slike handlinger er uakseptable og ikke verdig et ansvarlig medlem av verdenssamfunnet, sa han.

