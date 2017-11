Pence: USA vurderer aktivt å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem

NTB utenriks

Pence fortalte dette i sin åpningstale i New York tirsdag på et arrangement for å markere at det er 70 år siden FN-avstemningen førte til opprettelsen av staten Israel.

FN-ambassadører, diplomater og jødiske ledere var til stede under arrangementet i Queens Museum, der avstemningen i FNs hovedforsamling fant sted om kvelden 29. november 1947. Museets hovedbygning fungerte som midlertidig hovedkvarter for FN. Tirsdagens 70-årsmarkering.

Trump sa under valgkampen at han ville støtte flytting av ambassaden, men unnlot å nevne temaet da han besøkte Jerusalem i år. 1. juni var Trump fortsatt tilbakeholden, men en talsperson understreket at det ikke er spørsmål om hvis, men når. En årsak til Trumps utsettelse av planene var at han ønsket å skape nytt liv i fredssamtalene mellom Israel og palestinerne.

Kongressen vedtok i 1995 en lov som slo fast at det skal være USAs politikk å flytte ambassaden til Jerusalem. Vedtaket var en symbolsk støtte til Israels krav om at byen må være landets hovedstad. Loven inneholder en klausul som gjør at hver president siden den gang kan utstede og fornye en seks måneders utsettelse på ambassadeflyttingen.

Pence skal i neste måned til Israel.

