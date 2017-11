Paven nevnte ikke forfølgelsen av rohingyaene

NTB utenriks

– Myanmars folk har lidd mye, og fortsetter å lide, på grunn av indre konflikt og fiendtlighet som har vart altfor lenge og skapt store splittelser, sa paven etter å ha møtt Suu Kyi i Myanmars hovedstad Naypyidaw tirsdag.

Paven omtalte ikke rohingya-krisen direkte, og han nevnte ikke den muslimske minoritetsgruppen ved navn. I stedet understreket han betydningen av å respektere ulike etniske grupper og deres identitet.

Hadde han brukt ordet «rohingya», ville det trolig provosert mange i den buddhistiske flertallsbefolkningen i Myanmar. Blant dem er det en utbredt oppfatning at rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og de omtales ofte som bengalere.

Nasjonsbygging

Suu Kyi hevdet på sin side at hun prøver å ivareta rettighetene til alle borgere i Myanmar.

– Vi må fortsette byggingen av en nasjon grunnlagt på lover og institusjoner som garanterer alle landets innbyggere rettferdighet, frihet og sikkerhet.

Heller ikke hun hadde mye å si om den humanitære krisen som utspiller seg i delstaten Rakhine. Men hun nevnte så vidt den internasjonale bekymringen for «situasjonen i Rakhine».

Frans ankom Myanmar mandag, og møtet med Suu Kyi varte i om lag 45 minutter.

Suu Kyi er i realiteten landets regjeringssjef – men med begrenset innflytelse over det myanmarske militæret. Forsvarsledelsen har fortsatt stor makt i landet som tidligere ble styrt av en militærjunta.

Drap og voldtekter

Myanmarske regjeringsstyrker og væpnede buddhistiske grupper anklages for massive overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i Rakhine. FN har beskrevet situasjonen som etnisk rensing.

Over 620.000 rohingyaer har flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august. Rohingya-flyktninger forteller om drap, gjengvoldtekter, tortur og nedbrenning av landsbyer.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch mener mye tyder på at minoritetsgruppen utsettes for et folkemord.

Mandag hadde pave Frans et møte med Myanmars forsvarssjef Min Aung Hlaing, som har kommandoen over soldatene som beskyldes for massevoldtekter, folkemord og etnisk rensing.

Forsvarssjefen hevdet at det ikke finnes noen diskriminering i Myanmar, og at soldatene hans sørger for fred og stabilitet.

Fratatt pris

Aung San Suu Kyi var tidligere opposisjonsleder og demokratiforkjemper, og hun mottok Nobels fredspris i 1991.

En pris som Suu Kyi mottok noen år senere fra universitetsbyen Oxford, ble tirsdag trukket tilbake. Begrunnelsen er at Suu Kyi ikke har tatt avstand fra forfølgelsen av rohingyaene.

– Vårt omdømme blir skadet av dem som lukker øynene for vold, heter det i en uttalelse fra bystyret i den britiske byen.

I Myanmar har nasjonalistiske buddhistiske munker bidratt til å piske opp hat mot muslimer. En organisasjon for «patriotiske munker» er sterkt imot pavens besøk – siden Frans tidligere har uttalt seg om rohingyaenes skjebne.

Militæret i Myanmar hevder selv at de bare prøver å bekjempe en muslimsk opprørsgruppe i Rakhine. De siste månedenes voldsbølge begynte etter at opprørere angrep politifolk i delstaten.

