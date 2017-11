Paven møter Aung San Suu Kyi

NTB utenriks

Frans ankom Myanmar mandag, og møtet med Suu Kyi finner sted i hovedstaden Naypyidaw.

Suu Kyi er i realiteten landets regjeringssjef – men med begrenset innflytelse over det myanmarske militæret. Forsvarsledelsen har fortsatt stor makt i landet som tidligere ble styrt av en militærjunta.

Myanmarske regjeringsstyrker og væpnede buddhistiske grupper anklages for massive overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine. FN har beskrevet situasjonen som etnisk rensing.

Over 600.000 rohingyaer har flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august. Rohingya-flyktninger forteller om drap, gjengvoldtekter og nedbrenning av landsbyer. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch mener mye tyder på at minoritetsgruppen utsettes for et folkemord.

Aung San Suu Kyi var tidligere opposisjonsleder og demokratiforkjemper, og hun mottok Nobels fredspris i 1991.

