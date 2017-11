Oxford trekker tilbake pris til Aung San Suu Kyi

NTB utenriks

Bystyret i den britiske byen vedtok mandag enstemmig å trekke tilbake prisen Freedom of the City of Oxford.

Begrunnelsen er at Suu Kyi, som i praksis er Myanmars regjeringssjef, ikke har tatt avstand mot forfølgelsen av rohingya-muslimene i landet. FN mener rohingyaene er utsatt for etnisk rensing. Rohingyaer som har flyktet til nabolandet Bangladesh, forteller om drap, tortur, gjengvoldtekter og nedbrenning av landsbyer.

– Vårt omdømme blir skadet av dem som lukker øynene for vold, heter det i en uttalelse fra bystyret i Oxford.

Tidligere denne måneden leverte musikeren Bob Geldof tilbake en lignende pris som han i sin tid ble tildelt av den irske hovedstaden Dublin, ifølge TV-stasjonen CNN. Årsaken var at denne prisen også var blitt gitt til Suu Kyi, og Geldof sa han ikke ønsket å «stå på samme liste som det FN har beskrevet som folkemord».

Suu Kyi studerte ved Universitetet i Oxford på 1960-tallet. Hun ble tildelt Nobels fredspris i 1991.

(©NTB)