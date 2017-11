Over 3.000 båtflyktninger har druknet i Middelhavet i år

NTB utenriks

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har hittil i år registrert 3.033 omkomne og savnede i Middelhavet.

Det er fjerde år på rad at over 3.000 flyktninger og migranter har satt livet til under forsøk på å ta seg sjøveien til Europa. De fleste av dem dro fra Libya mot Italia.

I fjor omkom minst 5.413 flyktninger og migranter da skrøpelige og overfylte farkoster sank i Middelhavet.

Flest til Italia

Hittil i år har rundt 164.000 flyktninger og migranter krysset Middelhavet til Europa, og 75 prosent av dem har gått i land i Italia. De øvrige har ankommet Hellas, Kypros og Spania.

Bare sist helg omkom over 30 båtflyktninger utenfor kysten av Libya, opplyser IOMs talsmann Joel Millman.

– Vi har sagt det i årevis, og vi sier det igjen: Det er ikke lenger nok å føre denne tragiske statistikken, vi må gjøre noe med det, sier IOMs leder William Lacy Swing i en kunngjøring.

Fangeleirer

I 2016 krysset 348.000 flyktninger og migranter Middelhavet, men Italia og EU har inngått en kontroversiell avtale med Libya om å bremse strømmen.

FN betegner avtalen som «umenneskelig» og viser til at libyske regjeringsstyrker og milits nå sperrer flyktninger og migranter inne i «forferdelige» fengsler der noen av dem blir auksjonert bort som slaver.

Frankrike har bedt om et hastemøte i Sikkerhetsrådet for å ta opp situasjonen for flyktninger og migranter i Libya og slavehandelen som er dokumentert der.

(NTB)