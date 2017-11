Kenyatta tas i ed i Kenya

NTB utenriks

Tilhengere av presidenten er blitt busset inn til arenaen i hovedstaden Nairobi fra deler av landet hvor Kenyatta har stor støtte.

Da det ikke var flere plasser igjen, tok politiet i bruk tåregass mot Kenyatta-tilhengere som fortsatt forsøkte å komme seg inn.

I en annen del av byen har politiet sperret av et område hvor opposisjonslederen Raila Odinga har planlagt et folkemøte. Også her har politifolkene tatt i bruk tåregass, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I løpet av de siste månedene er det blitt holdt to presidentvalg i Kenya, og begge er blitt sterkt kritisert av opposisjonen.

Kenyatta ble først gjenvalgt i august, men dette resultatet ble opphevet av høyesterett. Odinga mente det hadde forekommet valgfusk og uregelmessigheter.

Opposisjonslederen valgte også å boikotte nyvalget som ble holdt i oktober. Begrunnelsen var at han fortsatt ikke hadde tillit til landets valgkommisjon.

Kenyatta fikk 98 prosent av stemmene i nyvalget, men valgdeltakelsen var bare på 38 prosent.

