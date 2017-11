Island nærmere ny regjering

NTB utenriks

– Katrin Jakobsdottir har i dag fått nytt mandat og blir, hvis mulig, framtidig statsminister i en ny regjering, sa Johannesson til journalister i Reykjavik tirsdag etter et møte med Jakobsdottir.

Presidenten er positiv. Han sier Jakobsdottir, tidligere statsminister Bjarni Benediktsson fra det konservative Selvstendighetspartiet og det sentrumsorienterte Fremskrittspartiets leder Sigurdur Ingi Johannesson ligger godt an til å oppnå en avtale om å danne ny regjering.

– Jeg er svært begeistret for denne framtidige regjeringen og jeg er sikker på at den blir bra for landets velstand og for samfunnet som helhet, sier Jakobsdottir.

En ny koalisjonsregjering kan bli dannet innen utgangen av uken, melder islandske medier.

Venstrebevegelsen fikk også tidligere denne måneden i oppdrag å danne ny regjering, da med andre venstrepartier, men forsøket mislyktes.

Venstrebevegelsen, Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet, som ikke må forveksles med det norske Fremskrittspartiet, har 35 av 63 mandater i Alltinget.

Valget 28. oktober var det andre på ett år etter at Benediktsson ble tvunget til å skrive ut nyvalg som følge av flere skandaleavsløringer. Selvstendighetspartiet har vært dominerende i islandsk politikk i flere tiår.

