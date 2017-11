FN gjør et nytt forsøk på å forhandle om fred i Syria

NTB utenriks

Sju tidligere forhandlingsrunder i Genève har ikke resultert i fred i Syria, der krigen nå er inne i sitt sjuende år. 340.000 mennesker er trolig drept, og rundt halvparten av landets 23 millioner innbyggere er drevet på flukt.

Syriske regjeringsstyrker har det siste året drevet opprørerne fra skanse til skanse, godt hjulpet av russiske kampfly, den libanesiske Hizbollah-militsen og Iran.

President Bashar al-Assads regime kontrollerer nå minst 55 prosent av landet, mens opprørerne er splittet og støttespillerne deres har innsett at kampen om Syria neppe kan vinnes militært.

Russisk nøkkelrolle

USA viser liten vilje til å engasjere seg militært i krigen, mens Russlands har inntatt en helt sentral rolle – også i forsøkene på å få i stand forhandlingsløsninger.

I forrige uke dukket Assad uventet opp ved president Vladimir Putins side i den russiske svartehavsbyen Sotsji og understreket at han er «klar for dialog med alle som ønsker å bidra til en politisk løsning».

To dager senere var en av opprørernes fremste støttespillere, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, også på plass i Sotsji og tok til orde for dialog med Assad.

Forhandlingsvilje

Saudi-Arabia, som også støtter flere av opprørsgruppene i Syria, gjorde et forsøk på å samle dem til felles front. Det resulterte i en kunngjøring der de gjentok kravet om Assads avgang, men der de for første gang understreket at dette ikke lenger er noen forutsetning for å forhandle.

Flere av de største opprørsgruppene, blant dem Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, deltok imidlertid ikke i Riyadh.

Ankommer onsdag

Da forhandlingsrunden åpnet i Genève tirsdag morgen, glimret Assad-regimets utsendingene med sitt fravær, mens FNs spesialutsending Staffan de Mistura opplyste kort tid etter at delegasjonen fra Damaskus har varslet sin ankomst onsdag.

– Regjeringsdelegasjonen er ennå ikke ankommet, men De Mistura har fått melding om at de planlegger å ankomme i morgen, sa FNs talskvinne Alessandra Vellucci.

(©NTB)