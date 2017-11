Ekspert: – Vulkanen på Bali får trolig et større utbrudd

NTB utenriks

Tidligere har indonesiske vulkaneksperter sagt at de ikke ventet noe stort utbrudd fra fjellet, som de siste dagene har spydd ut aske og røyk.

Tirsdag ble det imidlertid opplyst at vulkanen har gått inn i en «kritisk fase».

– Den ligger an til å få et større utbrudd, sa I Gede Suantika fra det indonesiske Senteret for vulkanologi og håndtering av geologisk risiko.

Han la til at jordskjelvene ved vulkanen er så kraftige at måleresultatene havner utenfor skalaene ekspertene bruker.

Nesten hundre tusen mennesker har fått beskjed om å evakuere etter flere mindre utbrudd fra vulkanen. Flyplassen på ferieøya Bali er inntil videre stengt, og titusener av reisende er rammet av situasjonen.

(©NTB)