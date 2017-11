Tenåringsjente dømt til åtte års fengsel for terrorplaner i Danmark

NTB utenriks

Fra jenterommet i landsbyen Kundby på Sjælland planla tenåringen et bombeangrep mot skolen sin. I tillegg la hun planer om et bombeangrep mot en jødisk skole i København, og hun kjøpte inn ingredienser til sprengstoffet TATP.

I forkant av dette hadde jenta konvertert til islam. Hun ble tilsynelatende raskt radikalisert, og hun prøvde å kontakte den ytterliggående islamistgruppa IS på internett.

Under den første rettssaken i mai i år ble hun dømt til seks års fengsel. Men påtalemyndigheten mente hun burde dømmes til forvaring på ubestemt tid.

– Fortsatt farlig

Ankesaken i Østre Landsret ble avsluttet mandag. Aktor Kristian Kirk lot til å mene at jenta er farlig delvis fordi hun er fascinert av islam.

– Min vurdering er at hun vil være farlig så lenge hennes fascinasjon for islam og terror preger hennes sinn. Islamismen ser ut til å være hennes ett og alt, sa Kirk.

Han fikk imidlertid ikke medhold i påstanden om forvaring. I stedet ble straffen skjerpet til åtte års fengsel.

Angrep ansatt

Under den første rettssaken tidligere i år forklarte jenta at hun en periode hadde blitt mobbet før hun konverterte til islam etter en ferietur til Tyrkia. Hun hevdet at hun kontaktet IS og kjøpte inn sprengstoff-ingredienser fordi det var spennende.

Jenta ble pågrepet i januar i fjor og har sittet fengslet siden da. I fjor sommer stakk hun en ansatt på en sikringsanstalt med et glasskår fra et knust speil.

Så langt har ingen under 18 år fått en rettskraftig dom om forvaring i Danmark. Forsvareren i saken mot 17-åringen argumenterte med at hun er for ung til å sperres inne på ubestemt tid.

