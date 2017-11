Syrias regjering har ennå ikke bekreftet om den skal delta i FN-ledede samtaler

NTB utenriks

Det opplyste FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, til FNs sikkerhetsråd mandag. Det er han som skal lede samtalene, som blir den åttende runden i sitt slag.

– I går kveld mottok vi en beskjed om at regjeringens representanter ikke kommer til å reise til Genève i dag, sa han.

Samtalene starter tirsdag. De Mistura håper derfor at en endelig beslutning fra Damaskus snart foreligger.

– Regjeringen har så langt ikke bekreftet sin deltakelse i Genève, men har indikert at vi kan regne med å høre fra dem snart, sa De Mistura.

– Vi vet selvsagt, og sågar forventer, at regjeringen snart vil være på vei, spesielt sett i lys av president Bashar al Assads forpliktelse overfor Russlands president Vladimir Putin da de møttes i Sotsji, la han til.

Skepsis i Damaskus

Så langt har ikke Damaskus kunngjort hvem som skal være med i delegasjonen. Den regjeringsvennlige avisen Al-Watan skrev mandag, før De Mistura orienterte FNs sikkerhetsråd, at utsendingene skulle ha planlagt å dra til Genève mandag, men at de ikke kom til å gjøre det, angivelig fordi de anser opposisjonens krav om at Assad må gå av, som «skjulte betingelser».

Uansett om Assads utsendinger ankommer Genève eller ei, er det ventet at samtalene skal starte som planlagt tirsdag, opplyser en FN-tjenestemann med kjennskap til forhandlingene.

Russiske møter

Assad møtte Putin i den russiske svartehavsbyen Sotsji forrige mandag. Der sa Assad at han er «klar for dialog med alle som ønsker å bidra til en politisk løsning».

To dager senere møttes Russland, Tyrkia og Iran i samme by for å følge opp samtalene som Putin hadde med Assad. Samme dag samlet syriske opprørs- og opposisjonsgrupper seg i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i et forsøk på å samle felles front foran denne ukens Syria-samtaler i Genève.

Russland har i etterkant av forrige ukes møter foreslått å være vert for en et møte som skal samle både syriske myndigheter og syrisk opposisjon til nye samtaler i Sotsji, men så langt er det ikke fastsatt noen dato. Moskva har forsøkt å samle støtte fra FN, men De Mistura sa mandag til FNs sikkerhetsråd at «det er for tidlig for meg å si noe som helst angående dette initiativet».

Flere vestlige land er bekymret for at Russland kan forsøke å innta lederrollen i fredsprosessen og meisle ut en avtale som vil gå i Assads favør.

Håper på resultat

De Misturas stedfortreder Ramzy Ramzy møtte søndag Syrias viseutenriksminister Faisal Mekdad i Damaskus. Etter møtet sa Ramzy at samtalene i Genève kommer til å dreie seg om fire konkrete temaer – ny grunnlov, regjering, valg og bekjempelse av terrorisme.

– Krisen, som er en av de verste i FNs historie, har nå potensial, ordentlig potensial, til å ta et steg fram mot en oppriktig politisk prosess, sa De Mistura mandag.

Over 330.000 personer er drept i de seks årene med krig i Syria. Halvparten av landets innbyggere er blitt drevet på flukt. De Mistura anslår at det vil koste 250 milliarder dollar å bygge opp igjen landet.

