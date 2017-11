Svensk miljøparti-politiker anklages for mangeårige trakasseringer

NTB utenriks

Mannen skal ha kommet med upassende uttalelser og uønskede seksuelle tilnærmelser mot en rekke unge kvinner, skriver avisen Dagens Nyheter.

Mannen, som er valgt inn i Riksdagen for Miljöpartiet er også anklaget for å ha forgrepet seg på spedbarnet til en partikollega ved å stikke tungen inn i barnets munn.

Mannen avviser anklagene og sier til Aftonbladet at han har anmeldt partikollegaen som kom med beskyldningen, til politiet.

– Det med barnet har aldri hendt, sier han.

En kilde sier til avisen at flere i partiledelsen i over ti år har vært kjent med anklagene mot politikeren. En av grunnene til at Miljöpartiet ikke har fulgt opp anklagene, skal ha vært at mannen har «sterk forankring internt» i partiet.

Miljöpartiets talsperson Gustav Fridolin, som også er Sveriges utdanningsminister, bekrefter at partiet har satt i gang en utredning av saken.

Politikeren sier imidlertid at han på oppfordring fra partiledelsen vil ta en pause fra politikken mens saken granskes.

