Regjeringssamtaler i Libanon  

Samtalene kommer som følge av at statsminister Saad Hariri 4. november uventet kunngjorde sin egen avgang under et besøk i Saudi-Arabia.

I forrige uke ombestemte han seg og returnerte til Libanon, men under forutsetning av at koalisjonspartnerne i Hizbollah henter hjem sine styrker fra Syria, Irak og Jemen.

Hizbollah nekter for å spille noen militær rolle i Jemen, men har styrker både i Irak og Syria.

Mandag møtte Aoun Hizbollahs parlamentariske leder Mohammed Raad, som etter møtet opplyste at dette resulterte i at regjeringen ble «reaktivert».

Raad ønsket ikke å kommentere Hararis krav om at Hizbollah slutter å blande seg inn i andre konflikter og kriger i regionen.

I avskjedstalen 4. november anklaget Hariri også Iran for å bruke Hizbollah til å destabilisere Libanon.

