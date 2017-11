Islamistleder avblåser masseprotestene i Pakistan

NTB utenriks

– Etter forsikringer fra forsvarssjefen avblåser vi nå sitt-ned-aksjonen, sa Rizvi i en tale til rundt 2.500 demonstranter fra islamistgruppa Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah (TLY) mandag.

Demonstrantene har sperret en av hovedveiene til Islamabad siden 6. november, i protest mot justisminister Zahid Hamid, som de anklager for blasfemi.

Lørdag rykket over 8.000 politifolk i fullt opprørsutstyr inn for å fjerne de om lag 2.000 demonstrantene. De tok i bruk tåregass, gummikuler og batonger, men ble møtt av illsinte islamister som kastet stein og satte fyr på biler, og som var fast bestemt på å ikke gi seg.

Da styrkene trakk seg tilbake, var seks personer drept og 230 skadd, blant dem mange politimenn, ifølge sykehuskilder. Søndag var de fleste utskrevet, men rundt 20 fikk fortsatt behandling.

Masseprotesten har ført til store trafikkproblemer og nærmest lammet den pakistanske hovedstaden, men mandag meldte statlige medier at Hamid hadde levert avskjedssøknaden til statsminister Shahid Khaqan Abbasi.

Bakgrunnen for blasfemianklagene er at Hamid utelot profeten Muhammed i en ny versjon av eden som politikere må avlegge for å stille til valg.

Han har senere beklaget dette og sagt at det var en skrivefeil.

