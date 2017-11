IS hevder å stå bak selvmordsangrep i Bagdad

NTB utenriks

Angrepet skjedde mandag kveld da fem angripere ankom markedet og begynte å skyte mot folk som var der. En polititalsmann forteller at politiet skjøt og drepte tre av gjerningsmennene. De to siste klarte imidlertid å utløse sprengladningene de hadde festet på kroppen.

Tallet på døde varierer. Ifølge lokale medier ble minst 17 mennesker drept mens sykehuskilder opplyser at minst elleve mistet livet. I tillegg ble nærmere 30 mennesker såret.

Markedet ligger i et populært handlestrøk i bydelen Nahrawan, like øst for Bagdad.

Ekstremistgruppa IS sier via sitt propagandanettverk Amaq at den står bak angrepet, melder nyhetsbyrået Reuters. Men ifølge Amaq var angrepet rettet mot medlemmer av den paramilitære gruppen Hashed al-Shaabi, som i hovedsak består av sjiamuslimer og som kjemper mot IS.

Amaq melder videre at 35 mennesker ble drept i angrepet, som skjedde samtidig som at irakiske styrker kjemper for å drive de siste IS-krigerne ut av ørkenområdene langs grensen mot Syria.

