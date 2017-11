Hyderabad ruster seg til Ivanka Trumps besøk

NTB utenriks

Tirsdag skal president Donald Trumps eldste datter og rådgiver holde en tale under åpningen av Global Entrepreneurship Summit i Hyderabad, der også Indias statsminister Narendra Modi skal være til stede.

De store teknologiselskapene Google, Facebook og Amazon har alle etablert sine India-hovedkvarter i Hyderabad, og Ivanka Trump vil under talen ta til orde for økt satsing på kvinner i næringslivet.

Presidentdatteren kommer også til å understreke det varme forholdet mellom USA og India, og indiske myndigheter tar derfor ingen sjanser i forbindelse med besøket.

Modi har invitert til gallamiddag i Falaknuma-palasset i Hyderabad, et luksushotell som en gang var eid av en av fyrstene som styrte byen før Indias uavhengighet.

Myndighetene har pyntet et utendørsmarked ved Charminar-moskeen, som ifølge indiske medier kan vente seg et besøk av Ivanka Trump.

Politiet har også jaget hundrevis av tiggere bort fra byens gater, og over 10.000 politifolk og soldater er utkalt for å sikre at besøket går etter planen.

Utenriksminister Rex Tillersons beslutning om ikke å sende høytstående tjenestemenn fra amerikansk UD sammen med Ivanka Trump, legger en demper på besøket.

– De sender ikke høytstående tjenestemenn for de ønsker ikke å støtte opp under Ivanka, sier en kilde i amerikansk UD til CNN.

(©NTB)