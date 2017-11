Franken legger seg flat, men fortsetter som senator etter respektløs oppførsel mot kvinner

NTB utenriks

Mange har krevd at Franken bør gå av, men etter en ferie med familien, var han mandag ventet tilbake på jobb som senator for delstaten Minnesota.

Fire kvinner har beskyldt ham for upassende oppførsel. Tre av dem har sagt at han tok dem på rumpa under fotografering på valgkamparrangementer i 2007, 2008 og 2010, noe Franken sier han ikke husker.

Den første kvinnen som anklaget politikeren, var radiojournalisten Leeann Tweeden. Hun offentliggjorde tidligere i november et bilde fra 2006, der Franken, som da var komiker, smiler bredt mens han later som han griper etter brystene hennes mens hun sover på et militærfly i forbindelse med en USO-turné i Midtøsten.

USO er en organisasjon som sørger for å få blant annet musikere og komikere til å opptre for amerikanske soldater og deres familier.

I et radiointervju søndag omtaler Franken bildet som «utilgivelig».

– Det spiller ingen rolle hvilke motiver jeg hadde. Det som betyr noe, er at jeg er naglet til det bildet. Hun hadde ingen mulighet til å gi sitt samtykke. Hun er i sin fulle rett til å føle seg krenket av det bildet. Jeg har bedt henne om unnskyldning, og jeg er veldig takknemlig for at hun aksepterte den, sier Franken.

Tweeden har også sagt at Franken tvang seg til et kyss mens de øvde på en USO-opptreden.

Senatoren skal nå granskes av en etisk komité i Senatet, som Franken har lovet å samarbeide med.

Franken ble valgt inn i Senatet i 2008. Han forsøkte samtidig å skape avstand til årene som komiker, da han ofte kom med slibrige innlegg og grove vitser.

