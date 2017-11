Forbigått leder i amerikansk forbrukerombud går rettens vei for å stanse Trumps utnevnelse

NTB utenriks

Det er Leandra English, nåværende fungerende leder, som har gått til en føderal domstol for å hindre at ledervervet blir overtatt av Mick Mulvaney.

Mulvaney har tidligere kalt CFPB for en vits, og han er ventet å legge ned mye av byråets virksomhet. Han kommer fra stillingen som budsjettdirektør i Det hvite hus og ble utnevnt av Trump etter at CFPB-direktør Richard Cordray gikk av fredag.

Cordray ble i sin tid utnevnt av Barack Obama, som opprettet CFPB i kjølvannet av finanskrisen for snart ti år siden for å beskytte bankkunder. Republikanere i Kongressen har lenge kritisert Cordray for å være altfor ivrig i tjenesten.

Før Cordray gikk av fredag, utnevnte han sin egen kontorsjef, Leandra English, til sin nestleder. Hun mener nå at hun er forbigått og at utnevnelsen av Mulvaney derfor må stanses av rettsvesenet.

(©NTB)