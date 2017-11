Emiratene innklaget til ICC-domstolen for krigsforbrytelser i Jemen

NTB utenriks

AOHR (The Arab Organisation for Human Rights in the UK) anklager myndighetene i De forente arabiske emirater for krigsforbrytelser, tortur og «vilkårlige angrep mot sivile», opplyser organisasjonens advokat Joseph Breham.

Emiratene er del av den saudiledede koalisjonen som siden mars 2015 har kjempet mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Breham opplyste mandag at AOHR har levert anklagene inn for ICC-domstolen i Haag, og at anklagene også omfatter bruk av forbudte våpen og bruk av leiesoldater for å utføre tortur.

Samme dag oppfordret en gruppe fredsprisvinnere den saudiledede koalisjonen til å avslutte blokaden av Jemen.

– Blokaden har gjort det umulig for Jemens innbyggere å få tilgang på humanitær hjelp, og millioner av sårbare og uskyldige sivile er nektet tilgang på mat, medisin og drivstoff, heter det i en uttalelse fra Nobel Women's Initiative, en gruppe bestående av kvinnelige fredsprisvinnere.

– Blokaden forverrer det som FN har omtalt som verdens verste humanitære krise til dags dato og 20 millioner mennesker nektes adgang til livreddende humanitær hjelp. Dette er kollektiv straff, heter det videre i uttalelsen.

Ifølge FN har rundt 8.600 personer mistet livet i Jemen siden mars 2015, og ytterligere 2.000 har dødd av kolera. UNICEF advarte søndag om at elleve millioner barn trenger akutt humanitær hjelp.

