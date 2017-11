– Trump vil ikke drive valgkamp for Roy Moore

NTB utenriks

Trump har gitt sin støtte til Moore blant annet gjennom et utall meldinger på Twitter, og presidenten skal også ha vurdert å reise til Moores hjemstat Alabama for å hjelpe senatorkandidaten i valgkampen.

Men det kommer presidenten ikke til å gjøre, sier en anonym kilde i Det hvite hus til nyhetsbyrået AP mandag.

Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de ennå var tenåringer og han var i 30-årene og jobbet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser.

Donald Trump har kommentert dette ved å peke på at Roy Moore har avvist anklagene.

Den kristenkonservative Moore er kandidat til senatsplassen som ble ledig i Alabama da Jeff Sessions ble justisminister. Motkandidaten er demokraten Doug Jones. Suppleringsvalget holdes 12. desember.

