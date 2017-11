Mange døde da båt sank utenfor Libya

NTB utenriks

200 mennesker er hentet opp av vannet i live, ifølge den libyske kystvakten.

En talsperson for marinen i det borgerkrigsherjede landet sa tidligere lørdag til nyhetsbyrået Ansa at flere lik befant seg i vannet. Tallet på døde og savnede etter forliset var dermed ventet å stige.

Det er ikke klart hvor mange mennesker som var om bord i båten som sank. Den italienske kystvakten opplyser imidlertid å ha sendt redningsskipet Aquarius for å berge anslagsvis 500 mennesker som var i havsnød på en trebåt.

3.000 døde

En talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Roma hadde lørdag ettermiddag ingen opplysninger om hendelsen.

Siden juli har det vært en kraftig nedgang i antall mennesker som forsøker å ta seg fra Libya til Italia. Det forklares med at EU har inngått en avtale med libysk kystvakt om å stanse migrantene og flyktningene. Men den siste uka har tallet økt kraftig.

Så langt i år har rundt 3.000 flyktninger og migranter druknet mens de prøvde å nå Europa i skrøpelige båter over Middelhavet. Bare siden onsdag er over 1.100 mennesker hentet ut av slike båter i live.

Mishandling

EU har fått kritikk for å hjelpe libyske myndigheter med å hindre folk i å forsøke å krysse Middelhavet og sende dem tilbake til interneringsleirer i Libya. Der utsettes flyktninger og migranter for tortur og mishandling, ifølge FN, som har kalt EUs politikk for umenneskelig.

Libyske militsgrupper bidrar til å stanse migrantene, og nylig avslørte CNN at afrikanere blir solgt som slaver utenfor Libyas hovedstad Tripoli.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med flystøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet diktatoren Muammar Gaddafi i 2011.

