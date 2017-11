Israel og USA vil stanse publisering av liste over selskaper som opererer i bosetninger 

NTB utenriks

Det skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP søndag. Det er flere uker til listen er ventet å bli publisert.

Israel er vanligvis raskt ute med å avfeie FN-kritikk, men denne gangen blir den såkalte svartelisten tatt svært alvorlig, opplyser tjenestemenn til AP.

Årsaken er frykt for at offentliggjøringen kan føre til at selskaper slutter å investere i de omstridte bosetningene og at aksjekursen i de aktuelle selskapene vil falle markant.

Mange israelske selskaper så vel som multinasjonale selskaper befinner seg etter alt å dømme på listen.

De israelske bosetningene er bygd på palestinsk jord og er erklært som ulovlige av verdenssamfunnet. Den israelske bosetningspolitikken regnes som en av de viktigste hindringene for å få i gang en ny fredsprosess mellom Israel og Palestina.

(©NTB)