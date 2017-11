FN: Skip med mat har ankommet Jemen

NTB utenriks

Det er første gang på flere uker at et skip får tillatelse til å legge til kai i havnen Hodeida, som jemenitter er helt avhengige av både for nødhjelp og vanlig import.

– I løpet av de siste ukene har den saudiledede koalisjonen hindret over 20 skip med til sammen 500.000 tonn mat og drivstoff fra å legge til kai i Hodeida, sa Redd Barnas leder i Jemen, Tamer Kirolos, før helgen.

Saudi-Arabia sa at blokaden av havnebyen ved Rødehavet skulle oppheves torsdag, men først søndag fikk de første skipet slippe inn til havnen.

Saudi-Arabia innførte den siste blokaden 5. november, og FN har advart om at millioner av jemenitter risikerer å dø fordi hjelpen ikke slipper inn.

