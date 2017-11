FN: 11 millioner barn i Jemen trenger akutt hjelp

NTB utenriks

– I dag kan man si at Jemen er en av de verste stedene på jorden å være barn, sier Geert Cappelaere, UNICEFs regionale direktør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Ifølge FNs barnefond UNICEF lider to millioner barn i Jemen av akutt underernæring, mens over 11 millioner barn trenger akutt humanitær hjelp.

FN har advart om at millioner risikerer å dø som følge av den saudiarabiske blokaden av landet. Et FN-fly med sårt tiltrengte vaksiner landet i den opprørskontrollerte hovedstaden Sana lørdag. Men FN har påpekt at behovet er desperat for store mengder mat og medisiner fra skip som fortsatt nektes å legge til kai.

Søndag kveld opplyser imidlertid FNs matvareprogram WFP at en skipslast med mat har ankommet den opprørskontrollerte havnen Hodeida for første gang siden blokaden ble innført 5. november.

Difteri, kolera og diaré

Cappelaere forteller at utbrudd av difteri har blitt rapportert i fem områder i Jemen, og at kolera og akutt diaré har spredt seg rask blant den yngste delen av befolkningen i landet.

– Krigen i Jemen er dessverre en krig mot barn. Jemen står overfor den verste humanitære krisen jeg har sett i mitt liv, sier han.

«Et fengsel»

På lørdag landet også et Røde Kors-fly med personell i Jemen. Organisasjonen sier det er viktig at nødhjelp også slipper inn i landet og påpeker at 2,5 millioner mennesker i Jemen ikke har tilgang på rent vann.

– Mangelen på rent vann øker også risikoen for ytterligere spredning av kolera, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– På mange måter har hele landet blitt et fengsel, fortsetter han.

Avhengig av nødhjelp

90 prosent av all mat, drivstoff og medisiner i Jemen er importerte varer. Ifølge Røde Kors er 70 prosent av menneskene i landet avhengig av nødhjelp for å klare seg. Flere hjelpeorganisasjoner har advart mot at landet kan bli rammet av hungersnød.

Alle havner og flyplasser i Jemen har vært stengt under den saudiarabiske blokaden.

Blokaden ble iverksatt etter at jemenittiske opprørere avfyrte en ballistisk rakett mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Raketten forårsaket ingen skader.

Krigen i Jemen ble kraftig opptrappet etter at en saudiledet koalisjon begynte å bombe houthi-kontrollerte områder i mars 2015, noen måneder etter at de jemenittiske opprørerne tok kontroll over hovedstaden.

