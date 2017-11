Demokrat forlater kongresskomité etter trakasserings-anklager

NTB utenriks

Husets etikk-komité gransker 88 år gamle Conyers etter å ha mottatt anklager fra kvinnelige ansatte. De hevder kongressmedlemmet fra Michigan har trakassert dem seksuelt og diskriminert dem på grunn av deres alder.

I en uttalelse søndag benekter Conyers anklagene, og han sier han ønsker å beholde sin lederrolle i justiskomiteen. Men 88-åringen tilføyer at han ikke «med god samvittighet» kan la anklagene distrahere hans kolleger i Representantenes hus mens granskingen pågår.

Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, rykket tidligere på dagen ut til Conyers forsvar og beskrev ham som et «ikon» i kampen for kvinners rettigheter. Pelosi svarte ikke på om hun mener 88-åringen bør trekke seg som følge av anklagene, men nøyde med seg å si at han nok vil gjøre «det som er rett».

