To kvinner pågrepet etter anklager om overgrep i kinesisk barnehage

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua har også meldt at barna tilsynelatende er blitt utsatt for seksuelle overgrep, men uten at det blir oppgitt noen detaljer.

Onsdag denne uken innledet myndighetene en etterforskning av barnehagen som har navnet RYB Utdanning Ny verden, og som blir drevet av et selskap som registrerte seg på New York-børsen i september.

Saken har ført til at landets sentrale utdanningskomité har gitt ordre om at det skal iverksettes granskninger av alle landets barnehager.

Lørdag pågrep myndighetene en 22 år gammel kvinne som er mistenkt for «overgrep mot dem hun skulle ta vare på».

Det skjedde to dager etter pågripelsen av en 32 år gammel kvinne som er mistenkt for å ha brukt nettet til å fabrikkere og spre falske nyheter, ifølge en uttalelse fra sikkerhetsmyndighetene i distriktet Chaoyang i Beijing.

Barnehagen ligger like ved en militærbase, og ryktene har gått på sosiale medier om at militære tjenestemenn har vært involvert i seksuelle overgrep mot barna.

