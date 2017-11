Skip med nødhjelp nektes fortsatt å legge til kai i Jemen

NTB utenriks

FN har advart om at millioner risikerer å dø som følge av den saudiarabiske blokaden av Jemen. Et FN-fly med sårt tiltrengte vaksiner landet i Sana lørdag. Men behovet er desperat for store mengder mat og medisiner fra skipene som fortsatt nektes å legge til kai, påpeker FN.

Saudi-Arabia har sagt at også blokaden av havnebyen Hodeida ved Rødehavet skulle oppheves torsdag. Lørdag hadde ennå ingen skip fått legge til kai der.

– I løpet av de siste ukene har den saudiledede koalisjonen hindret over 20 skip med til sammen 500.000 tonn mat og drivstoff fra å legge til kai i Hodeida, sier Tamer Kirolos, som leder Redd Barna i Jemen.

Stadig flere barn sulter

FN og hjelpeorganisasjoner har advart om at blokaden kan føre til den verste sultkatastrofen som verden har sett på flere tiår. Hver dag registreres 600 nye tilfeller av alvorlig underernærte barn under fem år i Jemen, ifølge nye tall fra Redd Barna.

FN-flyet som landet i Sana lørdag, var lastet med over 15 tonn med vaksiner, blant annet mot difteri, som den yngste delen av befolkningen har desperat behov for.

Tidligere i uka meldte Verdens helseorganisasjon at difteri sprer seg raskt blant barna i Jemen som følge av mangel på vaksiner. I tillegg landet tre andre fly, to av dem med hjelpearbeidere fra FN og ett med ansatte fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Rakettangrep

Flyplassen ble reparert tidligere i uka etter at et saudiledet flyangrep ødela kontrolltårnet.

Alle havner og flyplasser i det krigsherjede landet har vært stengt som følge av en saudiarabisk blokade innført 5. november. Blokaden ble iverksatt etter at jemenittiske opprørere avfyrte en ballistisk rakett mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Raketten forårsaket ingen skader.

17 millioner av Jemens 27 millioner innbyggere har ikke sikker tilgang på mat som følge av den tre år lange borgerkrigen. Av dem er 7 millioner ifølge FN helt avhengig av mat utenfra for å overleve.

I tillegg til matmangel er Jemen også rammet av en koleraepidemi, som har tatt over 2.000 liv så langt i år.

Stengt havn

Tidligere i uka opplyste Saudi-Arabia at blokaden skulle oppheves, og fredag fikk FN klarsignal til å gjenoppta flyginger til Sana. Anslagsvis 80 prosent av importen til Jemen skjer imidlertid via havnen i Hodeida, ifølge Redd Barna.

Blant annet venter ett skip lastet med hvete og et annet skip med utstyr for å behandle koleraofre, på klarsignal fra koalisjonen, opplyser FN. Jemen er helt avhengig av å importere hvete, og hjelpeorganisasjoner har advart om at nødhjelpsleveranser bare dekker en liten del av behovet.

Saudi-Arabia begrunner blokaden med at den skulle stanse angivelige våpenleveranser fra Iran til houthiene i Jemen.

Krigen i Jemen ble kraftig opptrappet etter at en saudiledet koalisjon begynte å bombe houthi-kontrollerte områder i mars 2015, noen måneder etter at de jemenittiske opprørerne tok kontroll over hovedstaden.

