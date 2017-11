Moské-angripere i Egypt kom seg unna

NTB utenriks

Minst 235 personer ble ifølge offisielle tall drept og 109 såret da en moské nord på Sinai ble angrepet av opptil 40 væpnede menn fredag ettermiddag.

Angrepet er det blodigste terrorangrepet i Egypts moderne historie.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepet, men at målet var en moské tyder på at ytterliggående islamister i området har endret taktikk etter at de tidligere har angrepet soldater, politifolk og kristne.

Denne gangen var angrepet rettet mot en moské som blir brukt av muslimer med tilknytning til sufisme-retningen innen islam, en retning som blir regnet som vranglære av puritanske jihadister.

En talsmann for hæren sa natt til lørdag at flere kjøretøy som ble brukt i angrepet, er ødelagt. Han opplyser at det er gjennomført en rekke luftangrep mot steder der det han kaller terrorister har oppbevart våpen og ammunisjon.

Egyptiske sikkerhetskilder har oppgitt til statlige medier at flere mistenkte allerede er drept.

Ingen fluktveier

Angrepet startet med en bombe, deretter åpnet gjerningsmennene, som ankom i en rekke biler, ild mot alle som forsøkte å flykte fra moskeen. Fluktrutene var sperret med brennende kjøretøy, og angriperne skjøt også mot ambulanser som kom til stedet.

– Fire grupper med væpnede menn angrep menneskene inni moskeen etter fredagsbønnen. To grupper skjøt mot ambulanser for å avskjære dem, sier et øyenvitne, Mohamed, til Reuters.

Avisen Al-Masry Al-Youm skriver at mer enn 20 maskerte bevæpnede personer deltok i angrepet og at de brukte automatrifler. Ifølge nyhetsbyrået Reuters var det snakk om rundt 40 angripere.

Moskeen ligger ved byen El-Arish, ikke så langt fra grensen til Gazastripen. Meningen var at grenseovergangen Rafah, mellom Gazastripen og Egypt, skulle åpnes i tre dager fra og med lørdag, men dette er nå utsatt av sikkerhetsgrunner.

Lover hevn

Det er erklært tre dagers landesorg etter angrepet, og president Abdel Fattah al-Sisi har også lovet å bygge et mausoleum for de drepte.

Han har også lovet et nådeløst motsvar på angrepet.

Millioner av egyptere praktiserer ritualer knyttet til sufisme, som er en retning innen islam der det å danse, synge og lese poesi regnes som en viktig del av religionsutøvelsen.

President Sisi og hans regime har forsøkt å slå hardt ned på opprørerne i Sinai-ørkenen siden kuppet mot den demokratisk valgte presidenten, Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet, sommeren 2013.

Flere hundre soldater er drept, samtidig som de ytterliggående jihadistene ikke ser ut til å ha blitt svekket. De har operert i de avsidesliggende områdene i en årrekke, og opprøret har også fått næring av at lokalbefolkningen føler seg marginalisert og oversett av regjeringen i Kairo.

